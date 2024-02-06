Haberler Real Madrid Real Madrid genç stoper Leny Yoro'yu gündemine aldı

Real Madrid genç stoper Leny Yoro'yu gündemine aldı

Son dakika spor haberleri... İspanya LaLiga devlerinden Real Madrid yaşanan stoper sakatlıklarının ardından Ligue 1 temsilcisi Lille'de forma giyen 2005 doğumlu Leny Yoro'yu gündem,ne aldı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 11:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid genç stoper Leny Yoro'yu gündemine aldı

İspanya LaLiga'da lider konumda bulunan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri aynı zamanda şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Real Madrid, yaşanan sakatlıkların da etkisiyle stoper arayışını yeniden hızlandırdı.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid; Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma terleten Leny Yoro'yu transfer listesinin en başına aldı. Fransız temsilcisi, genç yıldız stoperi için 60 milyon euro gibi bir bedel istiyor ve bu miktar, transferin önünde engel olarak durabilir.

EFSANE OLABİLİR!

Militao'nun sakatlığının ardından hem de Alaba'nın yaşadığı sakatlık sonrasında birçok stoperin önerildiği Real Madrid, önceliğini uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak belirlerken, 18 yaşındaki Yoro'nun zamanla bir Real Madrid efsanesine dönüşebileceğinin altı çiziliyor.

PSG'DE İSTEDİ ANCAK ALAMADI!

Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de oynayabilen Fransız oyuncu bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarak kendisini gösterme fırsatını iyi değerlendirdi. Lille'in altyapısında yetişen ve alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen Yoro, daha önce PSG'den de teklif almış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Menajerliğini son zamanlarda Real Madrid ile pek de iyi bir dönem geçirmeyen Portekizli Jorge Mendes'in yaptığı Yoro'nun Lille ile olan kontratı 2025 yazında sona erdiği için Real Madrid'in, bonservisini biraz daha düşürerek genç yıldızı kadrosuna katabileceği aktarılıyor

DİĞER
Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu uzun yıllar sonra ortaya çıktı! O artık çok değişti beyaz saçları ve gözlükleriyle tanımak çok zor!
Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: 3'ü polis 5 yaralı, 2 ölü!
Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...
G.Saray'dan Bayern^in yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bu seviyeye düşmem
Haaland’ın kararı Real
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
Süper Loto sorgulama ekranı 6 Şubat Salı 2024
EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARDA | Emekli maaşı sorgulama ekranı - SSK, BAĞKUR emekli maaş zam farkı yattı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! İmza... Transferde flaş gelişme! İmza... 12:14
Malatyaspor Ahmet Eyüp Türkaslan'ı unutmadı! Malatyaspor Ahmet Eyüp Türkaslan'ı unutmadı! 12:12
6 Şubat'ı unutmadılar! 6 Şubat'ı unutmadılar! 11:44
Real Madrid'de Leny Yoro harekatı! Real Madrid'de Leny Yoro harekatı! 11:42
Fenerbahçe Kupa'da Gaziantep FK deplasmanında! Fenerbahçe Kupa'da Gaziantep FK deplasmanında! 11:18
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 11:11
Daha Eski
Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? 11:02
Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? 10:56
Demirel'den duygusal Atsu paylaşımı! Demirel'den duygusal Atsu paylaşımı! 10:52
Melissa Vargas yeniden F.Bahçe'de! Melissa Vargas yeniden F.Bahçe'de! 10:31
Sivasspor Kupa'da Konyaspor'u konuk edecek! Sivasspor Kupa'da Konyaspor'u konuk edecek! 10:30
G.Saray'ın yerlilerine hucüm! G.Saray'ın yerlilerine hucüm! 10:29