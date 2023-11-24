Haberler Real Madrid Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'in başı, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğu günden bugüne sakatlıklarla dertte. İspanyol devi genç yıldızın takımdaki geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 16:33
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Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

Arda Güler, yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

Eflatun-beyazlılar milli futbolcuyu kadrosuna kattığından beri Arda maça çıkmadan sakatlanıyor.

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

Genç yıldız için çeşitli metodlar deneyerek sahalara döndürmeye çalışan kulüp, oyuncunun sakatlığına engel olamadı.

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

Arda Güler üst üste 3. kez sakatlanarak sahalardan uzak kaldı.

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

Marca'nın haberine göre; Bu olaylardan sonra Madrid ekibi, kulüp doktorunu kovma kararı aldı.

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

Yıldız oyuncunun sakatlıkları sonra çözüm arayan eflatun-beyazlılar, Arda'nın geleceği ile ilgili kritik kararlar aldı. İşte detayalar...

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun defensacentral'den derlediği habere göre; Real Madrid, Arda Güler'in sahalara dönmesi için her zamankinden daha fazla sabır göstererek, oyuncunun fiziksel gelişimini yakından izleyecek.

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

İspanyol temsilcisi, genç yıldızın sahalara dönüşü ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyecek.

Real Madrid Arda Güler'in takımdaki geleceği için kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşuyordu...

Real Madrid, her zamankinden daha fazla Arda Güler'e odaklanarak yıldız oyuncuyu tekrardan kazanma peşinde.

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