Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'nde haftanın en iyisi Rodrygo

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo

'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, 'a 3 gol atan 18 yaşındaki Rodrygo oldu.

'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü. Genç oyuncu, takımının 'ı 6-0 yendiği mücadelede 3 gol atmış, 1 golün de pasını vermişti.

Oylamada, 'dan Achraf Hakimi, Saint-Germain'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.

  1. 08.11.2019
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