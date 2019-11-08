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08 Kasım 2019, Cuma
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'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

grup aşamasının 4. haftası, 11 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, TSİ 23.00'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmalarıyla sona erdi.

, 'nın Wolfsberger takımına konuk olduğu J Grubu mücadelesini 3-0 kazandı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise BorussiaMönchenglabbach, sahasında Roma'yı 2-1 yendi. Roma'da forma giyen , 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir, puanını 7'ye yükselterek J Grubu'nun zirvesine yerleşti. Son iki maç öncesi ve Roma'nın 5, Wolfsberger'in ise 4 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKMA ŞANSINI KAYBETTİ

K Grubu'nun zirvesinde yer alan Portekiz temsilcisi Braga, sahasında 'ı 3-1 yendi.

Wolverhampton ise ağırladığı 'yı 90+2'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Puanını 10'a çıkaran Braga'yı, 9 puanla Wolverhampton ve 4 puanla Slovan Bratislava izledi.

Oynadığı 4 maçı da kaybeden Beşiktaş ise gruptan çıkma şansını kaybetti.

ESPANYOL VE MANCHESTER UNİTED TURU GARANTİLEDİ

H Grubu'nda Espanyol, Ludogorets'i 6-0, L Grubu'nda da Partizan'ı 3-0 yenerek 10 puana ulaştı.

Espanyol ve Manchester United, bitime iki hafta kala son 32 turuna çıkmayı garantiledi.

'nde 5. hafta müsabakaları 28 Kasım'da oynanacak. Medipol Başakşehir, Roma'yı, Beşiktaş da Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.

Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1

Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1

Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1

D Grubu:

LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1

Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5

Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan): 3-0

G Grubu:

Glasgow Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz): 2-0

Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 1-1

H Grubu:

Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 6-0

Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-0

I Grubu:

Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika): 1-3

Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa): 2-2

J Grubu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya): 2-1

Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir: 0-3

K Grubu:

Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Braga (Portekiz) - Beşiktaş: 3-1

  1. 08.11.2019
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