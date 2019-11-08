UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 4. haftası, 11 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, TSİ 23.00'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmalarıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger takımına konuk olduğu J Grubu mücadelesini 3-0 kazandı.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Borussia Mönchenglabbach, sahasında Roma'yı 2-1 yendi. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 77. dakikada oyuna dahil oldu.
Medipol Başakşehir, puanını 7'ye yükselterek J Grubu'nun zirvesine yerleşti. Son iki maç öncesi Borussia Mönchengladbach ve Roma'nın 5, Wolfsberger'in ise 4 puanı bulunuyor.
BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKMA ŞANSINI KAYBETTİ
K Grubu'nun zirvesinde yer alan Portekiz temsilcisi Braga, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Wolverhampton ise ağırladığı Slovan Bratislava'yı 90+2'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Puanını 10'a çıkaran Braga'yı, 9 puanla Wolverhampton ve 4 puanla Slovan Bratislava izledi.
Oynadığı 4 maçı da kaybeden Beşiktaş ise gruptan çıkma şansını kaybetti.
ESPANYOL VE MANCHESTER UNİTED TURU GARANTİLEDİ
H Grubu'nda Espanyol, Ludogorets'i 6-0, L Grubu'nda da Manchester United Partizan'ı 3-0 yenerek 10 puana ulaştı.
Espanyol ve Manchester United, bitime iki hafta kala son 32 turuna çıkmayı garantiledi.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta müsabakaları 28 Kasım'da oynanacak. Medipol Başakşehir, Roma'yı, Beşiktaş da Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.
Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1
Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5
B Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1
Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0
C Grubu:
Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1
Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1
D Grubu:
LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1
Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2
E Grubu:
Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0
Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2
F Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1
L Grubu:
Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5
Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan): 3-0
G Grubu:
Glasgow Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz): 2-0
Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 1-1
H Grubu:
Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 6-0
Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-0
I Grubu:
Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika): 1-3
Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa): 2-2
J Grubu:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya): 2-1
Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir: 0-3
K Grubu:
Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Braga (Portekiz) - Beşiktaş: 3-1
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
-
Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
-
Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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