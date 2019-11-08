İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı 23 karşılaşmayla devam etti. C Grubu'nda bulunan Trabzonspor, deplasmanda Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Braga deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Günün tek galibiyeti ise J Grubu'nda Wolsberger karşısında 3-0'lık skorla Medipol Başakşehir'den geldi. İşte temsilcilerimizin gruplarında puan durumları...

8 Kasım 2019 Cuma 01:20 Güncelleme: 08.11.2019 01:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





