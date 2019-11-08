İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!

İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı 23 karşılaşmayla devam etti. C Grubu'nda bulunan Trabzonspor, deplasmanda Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Braga deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Günün tek galibiyeti ise J Grubu'nda Wolsberger karşısında 3-0'lık skorla Medipol Başakşehir'den geldi. İşte temsilcilerimizin gruplarında puan durumları...
8 Kasım 2019 Cuma 01:20 Güncelleme: 08.11.2019 01:21
İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanan 23 karşılaşmayla sürdü.

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İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!

C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu.

İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!

K Grubu'nda ise Beşiktaş, Estádio Municipal De Braga'da Portekiz temsilcisi Braga'ya 3-1 kaybetti.

İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!

Günün tek galibiyeti ise Medipol Başakşehir'den geldi. Lavanttal Stadyumu'nda Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti.

İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN YER ALDIĞI C, J VE K GRUBU'NDA PUAN DURUMLARI

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