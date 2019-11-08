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İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı 23 karşılaşmayla devam etti. C Grubu'nda bulunan Trabzonspor, deplasmanda Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Braga deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Günün tek galibiyeti ise J Grubu'nda Wolsberger karşısında 3-0'lık skorla Medipol Başakşehir'den geldi. İşte temsilcilerimizin gruplarında puan durumları...
8 Kasım 2019 Cuma 01:20
Güncelleme: 08.11.2019 01:21
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanan 23 karşılaşmayla sürdü.
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C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu.
K Grubu'nda ise Beşiktaş, Estádio Municipal De Braga'da Portekiz temsilcisi Braga'ya 3-1 kaybetti.
Günün tek galibiyeti ise Medipol Başakşehir'den geldi. Lavanttal Stadyumu'nda Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti.
İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN YER ALDIĞI C, J VE K GRUBU'NDA PUAN DURUMLARI