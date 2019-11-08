Fransızlar yıkıldı: Utanç verici istatistik!
UEFA Avrupa Ligi'ne bu sezon Saint-Etienne ve Rennes ile katılan Fransa, gruptaki 4. maçlar sonucunda henüz galibiyeti olmayan 3 ülkeden biri oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız takımları UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon'la başarılı maçlar çıkartan Fransızlar, Avrupa Ligi'ndeyse dibi gördü.
Fransa, Avrupa Ligi'nde bu sezon gruplarda Kazakistan ve Norveç ile birlikte henüz galibiyeti olmayan üç ülkeden biri oldu. Saint-Etienne ve Rennes ile temsil edilen Fransızlarda basın da bu tabloyu 'utanç verici istatistik' olarak niteledi.
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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