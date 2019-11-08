Fransızlar yıkıldı: Utanç verici istatistik! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Fransızlar yıkıldı: Utanç verici istatistik!

Fransızlar yıkıldı: Utanç verici istatistik!

'ne bu sezon Saint-Etienne ve Rennes ile katılan , gruptaki 4. maçlar sonucunda henüz galibiyeti olmayan 3 ülkeden biri oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız takımları 'nde istediği sonuçları elde edemedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain ve 'la başarılı maçlar çıkartan Fransızlar, Avrupa Ligi'ndeyse dibi gördü.

, Avrupa Ligi'nde bu sezon gruplarda ve Norveç ile birlikte henüz galibiyeti olmayan üç ülkeden biri oldu. Saint-Etienne ve Rennes ile temsil edilen Fransızlarda basın da bu tabloyu 'utanç verici istatistik' olarak niteledi.

  1. 08.11.2019
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