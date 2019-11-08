Fransızlar yıkıldı: Utanç verici istatistik!

Fransız takımları UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon'la başarılı maçlar çıkartan Fransızlar, Avrupa Ligi'ndeyse dibi gördü.

Fransa, Avrupa Ligi'nde bu sezon gruplarda Kazakistan ve Norveç ile birlikte henüz galibiyeti olmayan üç ülkeden biri oldu. Saint-Etienne ve Rennes ile temsil edilen Fransızlarda basın da bu tabloyu 'utanç verici istatistik' olarak niteledi.