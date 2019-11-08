Bu kez çok ciddiler... Merih Demiral'a çılgın teklif! Son dakika transfer haberleri
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral için AC Milan ısrarından vazgeçmiyor. Sezon başı transfer dönemimin kapanmasına sayılı günler kala Merih için 35 milyon euroluk resmi teklif sunan ancak bu teklifi reddedilen AC Milan, Ocak ayı için Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak.
AC Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarından vazgeçmiyor ve bu kez Juventus'un masasına 40 milyon euro koyacak.
Mateo Musacchio, Mattia Caldara ve Leo Duarte ile savunmada problemler yaşayan ve bir türlü ideal savunma kurgusunu hazırlayamayan AC Milan, Merih Demiral'ın transferi için Juventus'a bu kez 40 milyon euroluk bir teklif sunacak.
Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlıklarına rağmen Juventus teknik direktörü Sarri tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen ve Torino temsilcisi ile sadece 1 maça çıkan Merih Demiral'ın da "düzenli oynayabilmek adına" AC Milan'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor ancak Juve Başkanı Agnelli'nin "Merih'i satmak istememesi" transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.
- 08.11.2019
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
Bu kez çok ciddiler... Merih Demiral'a çılgın teklif! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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