Bu kez çok ciddiler... Merih Demiral'a çılgın teklif! Son dakika transfer haberleri - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Bu kez çok ciddiler... 'a çılgın teklif! Son dakika haberleri

Bu kez çok ciddiler... Merih Demiral'a çılgın teklif! Son dakika transfer haberleri

Serie A takımlarından 'ta forma giyen Milli futbolcumuz için ısrarından vazgeçmiyor. Sezon başı dönemimin kapanmasına sayılı günler kala Merih için 35 milyon euroluk resmi teklif sunan ancak bu teklifi reddedilen AC Milan, Ocak ayı için Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak.

, 'ın transferi için ısrarından vazgeçmiyor ve bu kez 'un masasına 40 milyon euro koyacak.

Mateo Musacchio, Mattia Caldara ve Leo Duarte ile savunmada problemler yaşayan ve bir türlü ideal savunma kurgusunu hazırlayamayan AC Milan, Merih Demiral'ın transferi için Juventus'a bu kez 40 milyon euroluk bir teklif sunacak.

Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlıklarına rağmen Juventus teknik direktörü Sarri tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen ve Torino temsilcisi ile sadece 1 maça çıkan Merih Demiral'ın da "düzenli oynayabilmek adına" AC Milan'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor ancak Juve Başkanı Agnelli'nin "Merih'i satmak istememesi" transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Merih Demiral: Ne Mutlu Türküm Diyene!

  1. 08.11.2019
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