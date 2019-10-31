İtalya bunu konuşuyor! Merih Demiral isyanı ve ayrılık tehdidi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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İtalya bunu konuşuyor! Merih Demiral isyanı ve ayrılık tehdidi

İtalya Serie A 10. hafta maçında Juventus'un sahasında Genoa'yı ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ronaldo'nun son dakikada attığı golle siyah beyazlıların galip geldiği maçta milli futbolcu Merih Demiral yedek kulübesindeydi. Ve ne olduysa da bundan sonra oldu. İşte ayrıntılar...

31 Ekim 2019 Perşembe 10:08 Güncelleme: 31.10.2019 10:14
İtalya bunu konuşuyor! Merih Demiral isyanı ve ayrılık tehdidi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Juventus, konuk ettiği Genoa'yı 2-1 yenerek, liderlik koltuğunu devraldı.

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İtalya bunu konuşuyor! Merih Demiral isyanı ve ayrılık tehdidi

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, ev sahibi takım 36. dakikada Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçti.

İtalya bunu konuşuyor! Merih Demiral isyanı ve ayrılık tehdidi

Konuk Genoa'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 41. dakikada Christian Kouame ile beraberliği sağladı: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı gollü beraberlikle sonuçlandı.

İtalya bunu konuşuyor! Merih Demiral isyanı ve ayrılık tehdidi

Maçın ikinci yarısında, Genoa'da Francesco Cassata ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İtalya bunu konuşuyor! Merih Demiral isyanı ve ayrılık tehdidi

87. dakikada Juventus'da Adrien Rabiot, Genoalı Sinan Gümüş'e yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Juventus da sahada 10 kişi kaldı.

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