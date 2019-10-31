İtalya Serie A 10. hafta maçında Juventus'un sahasında Genoa'yı ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ronaldo'nun son dakikada attığı golle siyah beyazlıların galip geldiği maçta milli futbolcu Merih Demiral yedek kulübesindeydi. Ve ne olduysa da bundan sonra oldu. İşte ayrıntılar...