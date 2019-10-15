Merih Demiral: Ne Mutlu Türküm Diyene!
EURO 2020 H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı
- Asker selamı sonrası sözleşmesinin feshi istenmişti! Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı
- 'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'
- Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!
- İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!
- Igor Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona...
- Galatasaray'da defansa iki yerli aday!
- Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.