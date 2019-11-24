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24 Kasım 2019, Pazar
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Getafe deplasmandan bir puanla döndü

Getafe deplasmandan bir puanla döndü

'nde () oynanan maçta Espanyol ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

'un Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Getafe, 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Espanyol'a konuk oldu.

Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 45. dakikada Lei Wu ile beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda skorun değişmediği maçtan iki takım birer puanla ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, 28 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisini sahasında ağırlayacak.


  1. 24.11.2019
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