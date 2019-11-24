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24 Kasım 2019, Pazar
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'da Getafe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Getafe maçı hazırlıkları başladı

'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan , ara vermeden Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Getafe maçı hazırlıklarına başladı.

'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Ünal Karaman: Güçlü bir camiaya karşı oynadık

ise çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.

, yarını izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarına devam edecek.

  1. 24.11.2019
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