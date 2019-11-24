Trabzonspor'da Getafe maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, ara vermeden UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Getafe maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Ahmet Canbaz ise çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.
Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da Getafe maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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