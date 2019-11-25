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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'da derbiye özel prim

Trabzonspor'da derbiye özel prim

Başkan ve yönetimi, bordo-mavili camiayı sevince boğan teknik heyet ve futbolcuları ödüllendirmek istiyor. Yönetimin yarın yapacağı toplantıda maçına ekstra prim konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.

Başkan ve yönetimi, bordo-mavili camiayı sevince boğan teknik heyet ve futbolcuları ödüllendirmek istiyor. Yönetimin yarın yapacağı toplantıda maçına ekstra prim konusunu masaya yatıracağı öğrenildi. Yarın gerçekleştirilecek toplantıda ekstra prim ve muhtemel rakamı belirlenecek.

  1. 25.11.2019
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