Trabzonspor'da derbiye özel prim

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, bordo-mavili camiayı sevince boğan teknik heyet ve futbolcuları ödüllendirmek istiyor. Yönetimin yarın yapacağı toplantıda Galatasaray maçına ekstra prim konusunu masaya yatıracağı öğrenildi. Yarın gerçekleştirilecek toplantıda ekstra prim ve muhtemel rakamı belirlenecek.