Trabzonspor'da derbiye özel prim
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, bordo-mavili camiayı sevince boğan teknik heyet ve futbolcuları ödüllendirmek istiyor. Yönetimin yarın yapacağı toplantıda Galatasaray maçına ekstra prim konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, bordo-mavili camiayı sevince boğan teknik heyet ve futbolcuları ödüllendirmek istiyor. Yönetimin yarın yapacağı toplantıda Galatasaray maçına ekstra prim konusunu masaya yatıracağı öğrenildi. Yarın gerçekleştirilecek toplantıda ekstra prim ve muhtemel rakamı belirlenecek.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da derbiye özel prim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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