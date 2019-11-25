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25 Kasım 2019, Pazartesi
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şampiyon’

‘Geliyor şampiyon’

'nü deplasmanda mağlup eden 'da keyifler yerinde. Yerel basında coşkulu manşetleriyle okurlarının karşısına çıktı. "Şampiyonluk yolunda çok büyük adım", "...", " şampiyon" başlıkları atıldı. 'in performansı övüldü.

'nü deplasmanda mağlup eden 'da keyifler yerinde. Yerel basında coşkulu manşetleriyle okurlarının karşısına çıktı. "Şampiyonluk yolunda çok büyük adım", "...", " şampiyon" başlıkları atıldı. 'in performansı övüldü.

  1. 25.11.2019
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