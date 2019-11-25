‘Geliyor şampiyon’
Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'da keyifler yerinde. Yerel basında coşkulu manşetleriyle okurlarının karşısına çıktı. "Şampiyonluk yolunda çok büyük adım", "Şampi...", "Geliyor şampiyon" başlıkları atıldı. Obi Mikel'in performansı övüldü.
Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'da keyifler yerinde. Yerel basında coşkulu manşetleriyle okurlarının karşısına çıktı. "Şampiyonluk yolunda çok büyük adım", "Şampi...", "Geliyor şampiyon" başlıkları atıldı. Obi Mikel'in performansı övüldü.
- 25.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
‘Geliyor şampiyon’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.