Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'da keyifler yerinde. Yerel basında coşkulu manşetleriyle okurlarının karşısına çıktı. "Şampiyonluk yolunda çok büyük adım", "Şampi...", "Geliyor şampiyon" başlıkları atıldı. Obi Mikel'in performansı övüldü.