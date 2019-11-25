Trabzonspor'da ödemeler yapılacak

Yönetim, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın şartlarını harfiyen yerine getirerek ödemeler konusunda borçsuz şekilde ilerliyor. Yönetim her ay sonunda oyuncularına düzenli ödeme yapıyor. Galatasaray derbisi öncesi de futbolcuların alacakları hesaplarına yatacak.