Trabzonspor'da ödemeler yapılacak
Yönetim, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın şartlarını harfiyen yerine getirerek ödemeler konusunda borçsuz şekilde ilerliyor. Yönetim her ay sonunda oyuncularına düzenli ödeme yapıyor. Galatasaray derbisi öncesi de futbolcuların alacakları hesaplarına yatacak.
Yönetim, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın şartlarını harfiyen yerine getirerek ödemeler konusunda borçsuz şekilde ilerliyor. Yönetim her ay sonunda oyuncularına düzenli ödeme yapıyor. Galatasaray derbisi öncesi de futbolcuların alacakları hesaplarına yatacak.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da ödemeler yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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