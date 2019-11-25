Trabzonspor'da ödemeler yapılacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da ödemeler yapılacak

'da ödemeler yapılacak

Trabzonspor'da ödemeler yapılacak

, ile yapılan anlaşmanın şartlarını harfiyen yerine getirerek ödemeler konusunda borçsuz şekilde ilerliyor. Yönetim her ay sonunda oyuncularına düzenli ödeme yapıyor. derbisi öncesi de futbolcuların alacakları hesaplarına yatacak.

, ile yapılan anlaşmanın şartlarını harfiyen yerine getirerek ödemeler konusunda borçsuz şekilde ilerliyor. Yönetim her ay sonunda oyuncularına düzenli ödeme yapıyor. derbisi öncesi de futbolcuların alacakları hesaplarına yatacak.

  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da ödemeler yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN