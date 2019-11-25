Trabzonsporlu Campi’den teşekkür

Gaston Campi son 2 maçta düzenli forma giyerken Trabzonspor bu karşılaşmalarda gol yemedi. Arjantinli stoper uzun süren alışma dönemini atlattıktan sonra kalitesini gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu "Bu 3 puanı taraftarımıza hediye ediyoruz" diye konuştu.