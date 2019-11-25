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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Trabzonsporlu Campi’den teşekkür

Trabzonsporlu Campi’den teşekkür

son 2 maçta düzenli forma giyerken bu karşılaşmalarda gol yemedi. Arjantinli stoper uzun süren alışma dönemini atlattıktan sonra kalitesini gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu "Bu 3 puanı taraftarımıza hediye ediyoruz" diye konuştu.

Gaston Campi son 2 maçta düzenli forma giyerken bu karşılaşmalarda gol yemedi. Arjantinli stoper uzun süren alışma dönemini atlattıktan sonra kalitesini gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu "Bu 3 puanı taraftarımıza hediye ediyoruz" diye konuştu.

  1. 25.11.2019
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