Aferin sana Hosseini

Eksikler nedeniyle Majid Hosseini ön liberoda görev aldı. Asıl yeri stoper olan İranlı futbolcu, Jose Sosa ve Obi Mikel ile birlikte orta sahada çok iyi iş çıkardı. Moç boyunca 8 ikili mücadele kazandı. Maç sonunda Ünal Karaman yanına giderek onu tebrik etti.