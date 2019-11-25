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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Aferin sana Hosseini

Aferin sana Hosseini

Eksikler nedeniyle Majid Hosseini ön liberoda görev aldı. Asıl yeri stoper olan İranlı futbolcu, ve Obi Mikel ile birlikte orta sahada çok iyi iş çıkardı. Moç boyunca 8 ikili mücadele kazandı. Maç sonunda yanına giderek onu tebrik etti.

Eksikler nedeniyle Majid Hosseini ön liberoda görev aldı. Asıl yeri stoper olan İranlı futbolcu, ve Obi Mikel ile birlikte orta sahada çok iyi iş çıkardı. Moç boyunca 8 ikili mücadele kazandı. Maç sonunda yanına giderek onu tebrik etti.

  1. 25.11.2019
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