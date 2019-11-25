Aferin sana Hosseini
Eksikler nedeniyle Majid Hosseini ön liberoda görev aldı. Asıl yeri stoper olan İranlı futbolcu, Jose Sosa ve Obi Mikel ile birlikte orta sahada çok iyi iş çıkardı. Moç boyunca 8 ikili mücadele kazandı. Maç sonunda Ünal Karaman yanına giderek onu tebrik etti.
Eksikler nedeniyle Majid Hosseini ön liberoda görev aldı. Asıl yeri stoper olan İranlı futbolcu, Jose Sosa ve Obi Mikel ile birlikte orta sahada çok iyi iş çıkardı. Moç boyunca 8 ikili mücadele kazandı. Maç sonunda Ünal Karaman yanına giderek onu tebrik etti.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Aferin sana Hosseini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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