Trabzonspor rekorları parçalıyor
Trabzonspor kazanıyor, 3 puanları topladıkça da rekorları parçalıyor. Fırtına 22 puanla son 9 yılın en iyi rakamına ulaştı. Savunmayı da toparladı. 2 maçtır kalesini gole kapattı.
Ünal Karaman yönetiminde zirveye yürüyen bordo-mavililerin bu çıkışı rakamlara da yansıyor. Deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Trabzonspor 12 hafta sonunda 22 puan topladı. Böylece 29 puana ulaştığı 2010-11 sezonundan bu yana en fazla puan aldığı yılı yaşıyor. Son 9 sezonun en yüksek rakamını bulan Karadeniz temsilcisi savunmasını da toparladı. Alanyaspor mücadelesiyle birlikte 16 maçlık gol yeme serisine nokta koyan Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında da bu alanda hata yapmadı. Bu başarının altında sadece oyuncuların bireysel performansının yüksek olması değil, takım savunmasını mükemmel uygulamaları yatıyor.
EN GOLCÜ 2. DÖNEM
Trabzonspor geride kalan 12 haftada rakip fileleri tam 23 kez havalandırdı. 2010-11 sezonunda 12 haftada 29 gol atmıştı. Karadeniz Fırtınası hücumda da tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor rekorları parçalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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