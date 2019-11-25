Trabzonspor rekorları parçalıyor

Ünal Karaman yönetiminde zirveye yürüyen bordo-mavililerin bu çıkışı rakamlara da yansıyor. Deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Trabzonspor 12 hafta sonunda 22 puan topladı. Böylece 29 puana ulaştığı 2010-11 sezonundan bu yana en fazla puan aldığı yılı yaşıyor. Son 9 sezonun en yüksek rakamını bulan Karadeniz temsilcisi savunmasını da toparladı. Alanyaspor mücadelesiyle birlikte 16 maçlık gol yeme serisine nokta koyan Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında da bu alanda hata yapmadı. Bu başarının altında sadece oyuncuların bireysel performansının yüksek olması değil, takım savunmasını mükemmel uygulamaları yatıyor.

EN GOLCÜ 2. DÖNEM

Trabzonspor geride kalan 12 haftada rakip fileleri tam 23 kez havalandırdı. 2010-11 sezonunda 12 haftada 29 gol atmıştı. Karadeniz Fırtınası hücumda da tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor.