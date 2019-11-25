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25 Kasım 2019, Pazartesi
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rekorları parçalıyor

Trabzonspor rekorları parçalıyor

kazanıyor, 3 puanları topladıkça da rekorları parçalıyor. Fırtına 22 puanla son 9 yılın en iyi rakamına ulaştı. Savunmayı da toparladı. 2 maçtır kalesini gole kapattı.

Ünal Karaman yönetiminde zirveye yürüyen bordo-mavililerin bu çıkışı rakamlara da yansıyor. Deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden 12 hafta sonunda 22 puan topladı. Böylece 29 puana ulaştığı 2010-11 sezonundan bu yana en fazla puan aldığı yılı yaşıyor. Son 9 sezonun en yüksek rakamını bulan temsilcisi savunmasını da toparladı. mücadelesiyle birlikte 16 maçlık gol yeme serisine nokta koyan Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında da bu alanda hata yapmadı. Bu başarının altında sadece oyuncuların bireysel performansının yüksek olması değil, takım savunmasını mükemmel uygulamaları yatıyor.

EN GOLCÜ 2. DÖNEM
Trabzonspor geride kalan 12 haftada rakip fileleri tam 23 kez havalandırdı. 2010-11 sezonunda 12 haftada 29 gol atmıştı. Karadeniz Fırtınası hücumda da tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor.

  1. 25.11.2019
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