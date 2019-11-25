Trabzonspor'da Ekuban dönüyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Ankaragücü maçından sonra "Ekuban 45 dakika oynayacak duruma geldi" sözleri bordo-mavili camiayı sevindirdi. Ganalı yıldız bir süredir çalışmalarını Trabzon'da sürdürüyordu. Galatasaray maçında kulübede olması bekleniyor.