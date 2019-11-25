Trabzonspor'da Ekuban dönüyor
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Ankaragücü maçından sonra "Ekuban 45 dakika oynayacak duruma geldi" sözleri bordo-mavili camiayı sevindirdi. Ganalı yıldız bir süredir çalışmalarını Trabzon'da sürdürüyordu. Galatasaray maçında kulübede olması bekleniyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Ankaragücü maçından sonra "Ekuban 45 dakika oynayacak duruma geldi" sözleri bordo-mavili camiayı sevindirdi. Ganalı yıldız bir süredir çalışmalarını Trabzon'da sürdürüyordu. Galatasaray maçında kulübede olması bekleniyor.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da Ekuban dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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