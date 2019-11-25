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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'da dönüyor

Trabzonspor'da Ekuban dönüyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Ankaragücü maçından sonra " 45 dakika oynayacak duruma geldi" sözleri bordo-mavili camiayı sevindirdi. Ganalı yıldız bir süredir çalışmalarını 'da sürdürüyordu. maçında kulübede olması bekleniyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Ankaragücü maçından sonra " 45 dakika oynayacak duruma geldi" sözleri bordo-mavili camiayı sevindirdi. Ganalı yıldız bir süredir çalışmalarını 'da sürdürüyordu. maçında kulübede olması bekleniyor.

  1. 25.11.2019
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