Trabzonspor'da kral Sörloth

Avrupa Kupaları'nda da 2 gol, 1 asistle oynuyor. Milli Takım formasıyla da 4 defa fileleri sarstı. Karadeniz ekibi gelecek sezon maçların yarısında oynarsa onun bonservisini 6 milyon euro'ya almak zorunda ancak yönetim elini çabuk tutarak bu yıl bitiminde 4 milyon euro'ya tapusu almaya uğraşıyor.