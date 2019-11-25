Trabzonspor'da kral Sörloth
Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth formuyla göz kamaştırıyor. Norveçli yıldız, Süper Lig'de 7 gol, 3 asistle Fırtına'nın hücum yükünü sırtlamış durumda.
Avrupa Kupaları'nda da 2 gol, 1 asistle oynuyor. Milli Takım formasıyla da 4 defa fileleri sarstı. Karadeniz ekibi gelecek sezon maçların yarısında oynarsa onun bonservisini 6 milyon euro'ya almak zorunda ancak yönetim elini çabuk tutarak bu yıl bitiminde 4 milyon euro'ya tapusu almaya uğraşıyor.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da kral Sörloth haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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