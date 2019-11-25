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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'da kral Sörloth

Trabzonspor'da kral Sörloth

'un forveti Alexander Sörloth formuyla göz kamaştırıyor. Norveçli yıldız, 'de 7 gol, 3 asistle Fırtına'nın hücum yükünü sırtlamış durumda.

Avrupa Kupaları'nda da 2 gol, 1 asistle oynuyor. formasıyla da 4 defa fileleri sarstı. ekibi gelecek sezon maçların yarısında oynarsa onun bonservisini 6 milyon euro'ya almak zorunda ancak yönetim elini çabuk tutarak bu yıl bitiminde 4 milyon euro'ya tapusu almaya uğraşıyor.

  1. 25.11.2019
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