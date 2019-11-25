Trabzonspor idmanında neşe hakim

Bordo-mavililer deplasmanda Ankaragücü engelini 3-0'lık sonuçla aşarken camiada büyük mutluluk hakim. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylerken teknik direktör Ünal Karaman ise duruma daha temkinli yaklaşıyor. Karaman dünkü antrenmanda öğrencileriyle yaptığı kısa konuşmada uyarılarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı "Evet iyi gidiyoruz ancak henüz hiçbir şey kazanmadık. Ligde önümüzde çok uzun bir yol var. Dışarıda şampiyonluk sözleri dolaşabilir, taraftar bağırabilir ancak bizim işimiz sahada. Biz çok çalışacağız. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak 'biz olduk' demeyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan her gün sezonun ilk günüymüş gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Karaman, bu sezon Türkiye Kupası'nı da müzelerine götürmek istediklerini belirtti.