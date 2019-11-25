Trabzonspor idmanında neşe hakim
Ünal Karaman öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı “Havaya girmeyin. Daha bir şey kazanmadık. Çok maç var. Aynı şekilde çalışmaya devam edin” dedi.
Bordo-mavililer deplasmanda Ankaragücü engelini 3-0'lık sonuçla aşarken camiada büyük mutluluk hakim. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylerken teknik direktör Ünal Karaman ise duruma daha temkinli yaklaşıyor. Karaman dünkü antrenmanda öğrencileriyle yaptığı kısa konuşmada uyarılarda bulundu.
Başarılı çalıştırıcı "Evet iyi gidiyoruz ancak henüz hiçbir şey kazanmadık. Ligde önümüzde çok uzun bir yol var. Dışarıda şampiyonluk sözleri dolaşabilir, taraftar bağırabilir ancak bizim işimiz sahada. Biz çok çalışacağız. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak 'biz olduk' demeyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan her gün sezonun ilk günüymüş gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Karaman, bu sezon Türkiye Kupası'nı da müzelerine götürmek istediklerini belirtti.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor idmanında neşe hakim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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