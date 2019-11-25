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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Trabzonspor idmanında neşe hakim

Trabzonspor idmanında neşe hakim

öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı “Havaya girmeyin. Daha bir şey kazanmadık. Çok maç var. Aynı şekilde çalışmaya devam edin” dedi.

Bordo-mavililer deplasmanda Ankaragücü engelini 3-0'lık sonuçla aşarken camiada büyük mutluluk hakim. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylerken teknik direktör ise duruma daha temkinli yaklaşıyor. Karaman dünkü antrenmanda öğrencileriyle yaptığı kısa konuşmada uyarılarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı "Evet iyi gidiyoruz ancak henüz hiçbir şey kazanmadık. Ligde önümüzde çok uzun bir yol var. Dışarıda şampiyonluk sözleri dolaşabilir, taraftar bağırabilir ancak bizim işimiz sahada. Biz çok çalışacağız. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak 'biz olduk' demeyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan her gün sezonun ilk günüymüş gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Karaman, bu sezon 'nı da müzelerine götürmek istediklerini belirtti.

  1. 25.11.2019
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