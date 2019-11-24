Trabzonspor'da Ahmet Canbaz sakatlandı
Süper Lig'de Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Trabzonspor'a Ahmet Canbaz'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada idmanda sakatlanan futbolcunun durumu yapılacak testlerden sonra belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda, İspanyol ekibi Getafe ile sahasında 28 Kasım Perşembe günü karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde Ankaragücü galibiyeti sonrası maç fazlasıyla liderliğe yükselen bordo-mavili ekibe Ahmet Canbaz'dan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun idmanda sakatlandığı bildirildi ve şu ifadeler kullanıldı:
Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Ahmet Canbaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da Ahmet Canbaz sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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