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24 Kasım 2019, Pazar
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'da sakatlandı

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz sakatlandı

'de Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen 'a 'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada idmanda sakatlanan futbolcunun durumu yapılacak testlerden sonra belli olacak.

Avrupa Ligi C Grubu'nda, İspanyol ekibi Getafe ile sahasında 28 Kasım Perşembe günü karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde Ankaragücü galibiyeti sonrası maç fazlasıyla liderliğe yükselen bordo-mavili ekibe 'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun idmanda sakatlandığı bildirildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Ahmet Canbaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.

  1. 24.11.2019
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