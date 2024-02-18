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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Trabzonspor golü bulduktan sonra oyunu domine etti!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor evinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Ivo Vieira karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 19:31
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Trabzonspor golü bulduktan sonra oyunu domine etti!

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Trabzonspor'un golü bulduktan sonra oyunu domine ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Maçın ilk yarısında iyi olan taraf bizdik. Gol fırsatlarımız vardı maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı Alpaslan ile yakaladığımız net pozisyon vardı onu da değerlendiremedik. Trabzonspor golü buldu sonra oyunu domine eden taraf oldu. Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

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