Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Mikec: Altın madalyayı biz mi aldık siz mi aldınız?

Ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ülkemizde ve bütün dünyada gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Dikeç, askeri okulda poligonun önünden geçtiği sırada atıcılık sporuna tesadüf eseri başladığını anlattı.

İlk olimpiyat tecrübesinin Pekin 2008'de olduğunu hatırlatan başarılı sporcu "Bu dalda ülkemizin ilk olimpiyat madalyasını Allah bize nasip etti" dedi.

BAŞARI DİKKATİ ÇEKİYOR

Paris'te birçok sporcunun eli cebinde verdiği pozlarla ilgili konuşan Yusuf Dikeç "Başarı dünyanın neresinde olursanız olun dikkat çekiyor. Bir Türk olarak da böyle başarılardan iyi, olumlu sonuçlar çıkması çok gurur verici. Birinci olan Sırp sporcu Damir Mikec de bizim arkadaşımız. Olimpiyattan iki gün sonra bana mesaj attı, 'Dikeç, altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız, anlayamadım. Benim ülkemde de sen bir numarasın' dedi" ifadelerini kullandı.

"BEN HEP BÖYLE ATIYORUM"

Şevval İlayda Tarhan ile Paris'te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, eli cebinde yaptığı atışlarla ilgili olarak "15 yıl önce dünya şampiyonu olduğumda da elim cebimdeydi. Bu benim tarzım. Vücudumu daha stabil tutabilmek için rahat bir pozisyon" dedi.