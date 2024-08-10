Türkiye en önde ülkelerden biri

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Son 3 yılda Türk okçuluğu, Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı madalyayı, ivmeyi çok iyi bir şekilde değerlendirmiş ve artık sadece yarışmalara katılan değil, katıldığı her yarışmada madalya kazanabilecek, en önde gelen okçuluk ülkelerinden biri olmayı başarmıştır" dedi.

BAŞARILARIMIZ GENÇLERE LOKOMOTİF OLMUŞTUR

Ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışı ile Paris 2024 Olimpiyatları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç, "Bizim başarılarımız da atışa başlamak isteyen gençlere bir lokomotif olmuştur. Ülkemiz adına çok mutluyum. Başarı dünyanın neresinde olursanız olun dikkat çekiyor. 15 yıl önce dünya şampiyonu olduğumda da elim cebimdeydi" açıklamasını yaptı.

40 YIL SONRA ALTIN

Pakıstanlı sporcu Arshad Nadeem, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atletizm erkekler cirit atmada 92.27'lik derecesiyle altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Pakistan bölyece 40 yıl sonra olimpiyatlardan altın madalya kazanmış oldu. 27 yaşındaki sporcu, tarihi başarısıyla Pekin 2008'de Andreas Thorkildsen'e (90.57) ait olimpiyat rekorunu da kırmış oldu.

MADALYALARDA ABD ZİRVEDE

Parıs'te 14. günün sonunda altın madalya sayısıda Çin'i yakalayan ABD, zirveye yerleşti. Toplamda 111 madalyası olan ABD, altın sayısında da 33 madalyaya ulaşarak Çin'den zirveyi tesilmaldı. Yine 33 altın madalyası olan Çin, toplamda 82 madalya ile Paris'te ikinci sırada bulunuyor.

SULTANLAR MADALYA İÇİN SAHADA

Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya mücadelesi verecek. Çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları, İtalya'nın rakibi olmuştu. Önceki gün oynanan mücadelede İtalya karşısında harika bir oyun ortaya koyan millilerimiz, Egonu'yu durdurmakta zorlanınca karşılaşmayı 3-0 kaybetmiş ve finale çıkma şansını kaçırmıştı. ALTIN madalya şansını yitiren Sultanlar, bugün ise ABD'ye mağlup olarak finale çıkamayan Brezilya ile karşılaşacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, (TSİ) 18.15'te başlayacak. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmada Brezilya'yı yenmesi halinde ise bronz madalya kazanacak ve tarihte bir ilki gerçekleştirecek. Milliler, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.