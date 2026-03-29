Alperen’den 14 sayı

NBA'de Houston Rockets deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-109 yendi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün 14 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 1 top çalma, 2 blokla galibiyete katkı sundu. Kevin Durant 25 sayı, 10 asist, Jabari Smith Jr. 21 sayı, 16 ribaundla oynadı. Grizzlies'ta Olivier-Maxence Prosper 31 sayı, 7 ribaundla en skorer isim oldu.
