Alperen Şengün yeterli olmadı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk performansına rağmen Utah Jazz'a deplasmanda 133- 125 mağlup oldu. Utah'taki Delta Center'da oynanan maçta Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok, 2 top çalma ile "triple-double" yapma şansını çok az farkla kaçırdı. Alperen Şengün'ün bu performansı takımına galibiyeti getirmeye yetmezken, Houston Rockets'ta Kevin Durant ise tam 32 sayı kaydetti.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER