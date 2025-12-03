Alperen Şengün yeterli olmadı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk performansına rağmen Utah Jazz'a deplasmanda 133- 125 mağlup oldu. Utah'taki Delta Center'da oynanan maçta Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok, 2 top çalma ile "triple-double" yapma şansını çok az farkla kaçırdı. Alperen Şengün'ün bu performansı takımına galibiyeti getirmeye yetmezken, Houston Rockets'ta Kevin Durant ise tam 32 sayı kaydetti.