Adem Bona'nın 13 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers Brooklyn Nets'i yendi

Adem Bona'nın 13 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers Brooklyn Nets'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup), Adem Bona'nın 13 sayıyla oynadığı maçta, Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-103 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:09
Adem Bona'nın 13 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers Brooklyn Nets'i yendi

Barclays Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Adem Bona, 13 sayı ve 6 ribauntla oynadı. Philadelphia 76ers'te Dominick Barlow, 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Tyrese Maxey 22 ve Jared McCain ise 20 sayı kaydetti.

Nets'de Egor Demin 23 sayı ve 9 ribaunt, Noah Clowney ve Tyrese Martin 16'şar sayıyla oynadı.

DONOVAN MITCHELL'IN 42 SAYISI CAVALIERS'A YETMEDİ

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, Atlanta Hawks evinde Cleveland Cavaliers'ı 130-123 mağlup etti.

Hawks'da Jalen Johnson 29 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı. Nickeil Alexander-Walker 30, Onyeka Okongwu ise 18 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.

Cavaliers'da Donovan Mitchell 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Evan Mobley 20 sayı ve 14 ribauntla Darius Garland ise 15 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

