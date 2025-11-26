Lakers'ta Doncic şov! Clippers'ı farklı geçtiler

Los Angeles Lakers, şehir derbisinde Los Angeles Clippers'ı 135-118 mağlup ederek formunu sürdürdü. Gecenin en dikkat çeken ismi ise 43 sayı, 13 asist ve 9 ribaundla adeta parkeye damgasını vuran Luka Doncic oldu. Süper yıldız, kariyerindeki 51'inci kez 40 sayı barajını aşarken, ilk yarıda bulduğu 32 sayı ile sezon rekorunu egale etti. Triple-double'a sadece bir ribaund uzakta kalan Doncic, Lakers'ın ritim bulmasında başrolü oynadı.

Lakers cephesinde LeBron James de 25 sayıyla önemli katkı verdi. 40 yaşındaki süper yıldız, NBA'deki 23. sezonunda enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi ve özellikle ikinci yarıdaki 16 sayısıyla takımını rahatlattı. Austin Reaves de 31 sayı ve 9 ribaundla gecenin diğer etkili isimlerinden oldu. Bu sonuçla Lakers, NBA Kupası grup aşamasında üst üste üçüncü galibiyetini alarak grubunu garantiledi. Ayrıca son 13 maçta 11'inci kez sahadan galibiyetle ayrıldılar.

Clippers cephesinde ise James Harden'ın 29 sayı ve 9 asistlik performansı yeterli olmadı. Kawhi Leonard, sakatlık dönüşündeki ikinci maçında 19 sayıyla oynarken, Clippers'ın kötü gidişi devam etti; son 13 maçta 11. mağlubiyetlerini aldılar.

GERİLİM TANSİYONU YÜKSELTTİ

Mücadelenin son bölümü büyük bir tartışmaya sahne oldu. Bitime 3:33 kala Clippers guardı Kris Dunn, Doncic'e arkadan yaptığı darbe nedeniyle sportmenlik dışı faul ile oyundan atıldı. Doncic'in tepki göstermesi üzerine taraflar arasında itişmeler yaşandı. Dunn'ın topu Doncic'in göğsüne itmesi ve ardından Lakers pivotu Jaxson Hayes'in Dunn'a karşılık vermesi sonrası tansiyon bir süre yükseldi. Hayes de bu pozisyonda teknik faul aldı.

DONCIC'TEN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

Doncic maçın hemen başında ritmi buldu ve bu sezonun en yüksek ilk çeyrek skoruna imza attı. Son iki maçında üçlüklerde 17/22 isabetsizlik yaşayan yıldız, bu kez ilk beş denemesini de sokarak sadece sekiz dakikada 20 sayıya ulaştı. Oyuncunun Clippers'ın yedekleriyle yaşadığı sözlü atışmalar da karşılaşmaya ekstra renk kattı.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

WIZARDS GALİBİYETİ HATIRLADI

CJ McCollum'un 46 sayı attığı maçta Atlanta Hawks'ı 132-113 yenen Washington Wizards, 14 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Alex Sarr'ın 27 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Wizards'ta, Corey Kispert, başparmağındaki sakatlık nedeniyle oyundan çıkmadan önce 19 sayı kaydetti.

Hawks'ta Kristaps Porzingis 22, Onyeka Okongwu 20 sayı kaydetti.

MAGIC KUPADA 3'TE 3 YAPTI

Anthony Black'in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Orlando Magic, Philadelphia 76ers'ı 144-103 mağlup etti.

Kupada 3'te 3 yapan Magic'te Franz Wagner 21, Desmond Bane 15 sayı kaydetti. 76ers'ın en skorer oyuncusu 20 sayıyla Tyrese Maxey oldu.

Magic'in oyun kurucusu Jalen Suggs, iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışmada iki teknik faul alarak diskalifiye oldu.