NBA Doncic'ten 41 sayı

Doncic'ten 41 sayı

NBA'de Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 119-95 yendi. Sezonun 10'uncu galibiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle yıldızlaştı. Reaves ise 25 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ve Ayton da 20 sayı, 10 ribaunt üretti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Doncic’ten 41 sayı
NBA'de Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 119-95 yendi. Sezonun 10'uncu galibiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle yıldızlaştı. Reaves ise 25 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ve Ayton da 20 sayı, 10 ribaunt üretti.
