CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün’den asist resitali! Houston Rockets Utah Jazz’i geçti

Alperen Şengün’den asist resitali! Houston Rockets Utah Jazz’i geçti

NBA’de sezon öncesi heyecanı sürerken milli yıldız Alperen Şengün, 13 asistle Double-Double yaptığı maçta Houston Rockets’ın Utah Jazz’i 140-127 mağlup etmesinde başrol oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 09:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün’den asist resitali! Houston Rockets Utah Jazz’i geçti

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçında Houston Rockets, Utah Jazz karşısında etkileyici bir galibiyet aldı. Rakibini 140-127 mağlup eden Houston ekibinde milli basketbolcu Alperen Şengün performansıyla öne çıktı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

28 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 13 sayı, 5 ribaund, 13 asist ve 4 top çalma ile mücadele etti. Özellikle hücum organizasyonlarındaki liderliğiyle dikkat çeken genç yıldız, pas trafiğini yönlendirerek takım arkadaşlarını sürekli oyunun içinde tuttu.

DURANT VE THOMPSON'DAN DESTEK

Houston'da yeni transfer Kevin Durant, ilk maçında 20 sayı üreterek güçlü bir başlangıç yaptı. Genç guard Amen Thompson ise 19 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle çok yönlü bir katkı sağladı.

UTAH CEPHESİNDE BAILEY ÖN PLANDA

Utah Jazz'da Ace Bailey 25 sayı ve 6 ribaundla takımının en skorer ismi olurken, Brice Sensabaugh 24 sayıyla maçı tamamladı. Ancak bu performanslar, Rockets'ın tempolu oyununa karşı galibiyet için yeterli olmadı.

F.Bahçe'de Tedesco için flaş karar!
G.Saray'a dev gibi stoper!
DİĞER
Jhon Duran için planlanan tarih belli oldu! Devre arası şok ihtimal...
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Juve'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 07:49
Şampiyonlar Kupası F.Bahçe Medicana'nın! Şampiyonlar Kupası F.Bahçe Medicana'nın! 00:10
Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! 00:10
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:09
Özbek: Galatasaray'a yakışır bir proje olacak! Özbek: Galatasaray'a yakışır bir proje olacak! 00:09
Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti 00:09
Daha Eski
Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi 00:09
G.Saraylı yıldıza Liverpool kancası! G.Saraylı yıldıza Liverpool kancası! 00:09
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak Mourinho sözleri! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak Mourinho sözleri! 00:09
Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! 00:09
Icardi'den Buruk'a şaşırtan talep! Icardi'den Buruk'a şaşırtan talep! 00:09
Barış Alper krizi patlak verdi! Barış Alper krizi patlak verdi! 00:09