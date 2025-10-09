Alperen Şengün’den asist resitali! Houston Rockets Utah Jazz’i geçti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçında Houston Rockets, Utah Jazz karşısında etkileyici bir galibiyet aldı. Rakibini 140-127 mağlup eden Houston ekibinde milli basketbolcu Alperen Şengün performansıyla öne çıktı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

28 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 13 sayı, 5 ribaund, 13 asist ve 4 top çalma ile mücadele etti. Özellikle hücum organizasyonlarındaki liderliğiyle dikkat çeken genç yıldız, pas trafiğini yönlendirerek takım arkadaşlarını sürekli oyunun içinde tuttu.

DURANT VE THOMPSON'DAN DESTEK

Houston'da yeni transfer Kevin Durant, ilk maçında 20 sayı üreterek güçlü bir başlangıç yaptı. Genç guard Amen Thompson ise 19 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle çok yönlü bir katkı sağladı.

UTAH CEPHESİNDE BAILEY ÖN PLANDA

Utah Jazz'da Ace Bailey 25 sayı ve 6 ribaundla takımının en skorer ismi olurken, Brice Sensabaugh 24 sayıyla maçı tamamladı. Ancak bu performanslar, Rockets'ın tempolu oyununa karşı galibiyet için yeterli olmadı.