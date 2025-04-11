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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Timberwolves, Grizzlies'i Anthony Edwards'ın 44 sayısıyla 141-125 yendi

NBA'de Timberwolves, Grizzlies'i Anthony Edwards'ın 44 sayısıyla 141-125 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies'i deplasmanda yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın 44 sayı, 5 ribauntluk performansıyla 141-125 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 11:25
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NBA'de Timberwolves, Grizzlies'i Anthony Edwards'ın 44 sayısıyla 141-125 yendi

NBA'de 5 maç yapıldı. FedExForum'da oynanan müsabakada Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaparak Timberwolves'un galibiyetinde pay sahibi oldu.

Grizzlies'in yıldızı Ja Morant 36 sayı kaydederken, takım arkadaşı Desmond Bane de 28 sayı, 9 asistle oynadı.

47'şer galibiyeti ve 33'er mağlubiyeti bulunan iki takım, Memphis Grizzlies ve Minnesota Timberwolves, Batı konferansında sırasıyla 7. ve 8. sırada bulunuyor.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 114-112

Detroit Pistons-New York Knicks: 115-106

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 109-133

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 136-111

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 125-141

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