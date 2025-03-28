Alperen Şengün 33 sayı attı Houston deplasmanda kazandı

NBA'de normal sezon 8 karşılaşmayla devam etti. Chicago Bulls evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 119-117'lik skorla mağlup ederek üst üste 4, toplamda 33. galibiyetini elde etti. Chicago'da son saniyede uzaktan attığı basketle maçı kazandıran Joshua Giddey, 25 sayı, 14 ribaund ve 11 asistle triple-double yaparken, Coby White 26 sayı ve Kevin Huerter da 21 sayıyla mücadele etti. Ligde 29. yenilgisini alan Lakers'ta ise Austin Reaves 30 sayı, Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaund ve LeBron James de 17 sayı, 12 asistle oynadı.

Alperen Şengün'den, Utah potasına 33 sayı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Delta Center'da mücadele ettiği Utah Jazz'ı 121-110'luk skorla yendi ve toplamda 48. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen Şengün, 32 dakika parkede kaldığı maçta 33 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynarken, Jalen Green de 21 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 58. mağlubiyetini alan Utah'ta ise Colin Sexton 21 sayı, Keyonte George ile Brice Sensabaugh 17'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 124 - San Antonio Spurs: 116

Orlando Magic: 92 - Dallas Mavericks: 101

Washington Wizards: 109 - Indiana Pacers: 162

Miami Heat: 122 - Atlanta Hawks: 112

Oklahoma City Thunder: 125 - Memphis Grizzlies: 104

Chicago Bulls: 119 - Los Angeles Lakers: 117

Utah Jazz: 110 - Houston Rockets: 121

Sacramento Kings: 128 - Portland Trail Blazers: 107