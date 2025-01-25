76ers Doğu lideri Cavaliers’ı devirdi! George ve Maxey şov yaptı

Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Cleveland Cavaliers'a karşı 132-129'luk skorla büyük bir galibiyet elde etti. Paul George ve Tyrese Maxey ikilisi, maç boyunca sergiledikleri performansla galibiyetin mimarları oldu.

Paul George, takımını sırtlayan isimlerin başında gelirken 30 sayı, 5 ribaund ve 6 üçlükle dikkat çekti. George, özellikle kritik anlarda bulduğu isabetlerle Cavaliers savunmasını zor durumda bıraktı.

Tyrese Maxey ise çok yönlü oyunuyla parladı. Genç yıldız 29 sayı, 7 asist, 2 top çalma ve 2 blok ile rakiplerine her alanda üstünlük sağladı. Maxey'nin enerjisi ve savunmadaki etkisi maçın temposunu belirleyen unsurlardan biri oldu.