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Haberler NBA 76ers Doğu lideri Cavaliers’ı devirdi! George ve Maxey şov yaptı

76ers Doğu lideri Cavaliers’ı devirdi! George ve Maxey şov yaptı

Philadelphia 76ers, Paul George ve Tyrese Maxey ikilisinin şov yaptığı maçta Doğu Konferansı’nın zirvesinde yer alan Cleveland Cavaliers’ı 132-129 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 09:48
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76ers Doğu lideri Cavaliers’ı devirdi! George ve Maxey şov yaptı

Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Cleveland Cavaliers'a karşı 132-129'luk skorla büyük bir galibiyet elde etti. Paul George ve Tyrese Maxey ikilisi, maç boyunca sergiledikleri performansla galibiyetin mimarları oldu.

Paul George, takımını sırtlayan isimlerin başında gelirken 30 sayı, 5 ribaund ve 6 üçlükle dikkat çekti. George, özellikle kritik anlarda bulduğu isabetlerle Cavaliers savunmasını zor durumda bıraktı.

Tyrese Maxey ise çok yönlü oyunuyla parladı. Genç yıldız 29 sayı, 7 asist, 2 top çalma ve 2 blok ile rakiplerine her alanda üstünlük sağladı. Maxey'nin enerjisi ve savunmadaki etkisi maçın temposunu belirleyen unsurlardan biri oldu.

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