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NBA efsanesi Nowitzki Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı!

Son dakika spor haberleri... NBA'in efsane isimlerinden Dirk Nowitzki, Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün'e övgüler yağdırarak, "Alperen'in oyun stilinden oldukça etkileniyorum. Çok yönlülüğü, pasları ve skorer yönü... Muhteşem bir sezon geçiriyor. Onun adına çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 12:05
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NBA efsanesi Nowitzki Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Dirk Nowitzki, Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün bu sezonki performansından övgüyle bahsetti.

NBA'de 1998-2019 yılları arasında Dallas Mavericks formasıyla bir kez sezonun en iyi oyuncusu ve 14 kez all-star seçilen eski Alman basketbolcu, bu sezon Rockets formasıyla gösterdiği performansla basketbolseverlerin takdirini toplayan Alperen Şengün hakkında konuştu.

Houston Rockets'ın spor iletişim ağı Space City Home Network'e röportaj veren eski basketbolcu, "Alperen'in geriye doğru çekilerek şut atma stilinde büyük gelişmeler var. Bunun üzerinde çalıştığı belli. Açıkçası, Alperen'in oyun stilinden oldukça etkileniyorum. Çok yönlülüğü, pasları ve skorer yönü… Muhteşem bir sezon geçiriyor. Onun adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki milli oyuncuyla henüz yüz yüze tanışma fırsatı bulamadığını kaydeden Nowitzki, "Hakkında, hep olumlu şeyler duyuyorum, iyi birisine benziyor. Umarım, bu performansını sürdürür. Yıldan yıla, daha iyi olmak istersiniz. Sezon bittiğinde eve gitmek, sıkı çalışmak ve oyununuza bir şeyler eklemek istersiniz. Özellikle gençseniz, daha komple bir oyuncu olarak dönmek istersiniz. Alperen'in gelişimine bakınca, bunu başardığını görüyoruz. Bu sezon yapacağı etkiyi, şimdiden merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Batı Konferansı'nda 8 galibiyetle 9. sırada yer alan Rockets'ta Şengün, bu sezon 21 sayı, 8,9 ribaunt ve 5,6 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

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