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ATLANTA HAWKS 137-135 SAN ANTONIO SPURS (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Atlanta Hawks, Trae Young'ın üstün performansının yardımıyla San Antonio Spurs'ü 137-135 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 12:00
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ATLANTA HAWKS 137-135 SAN ANTONIO SPURS (MAÇ SONUCU ÖZET)

NBA'de 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarından Atlanta Hawks, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda rakibi San Antonio Spurs'ü 2 sayı farkla yenerek sezonun 9. galibiyetine ulaştı.

Hawks'ta Young, 45 sayı, 14 asistlik performansıyla "double-double" yaparken, bu sezonki en skorer maçını çıkardı. Dejounte Murray 24 sayı ve 5 top çalma, Bogdan Bogdanovic 14 sayı, Saddiq Bey 13 sayı, Clint Capela 12 sayı ve 9 ribaunt, De'Andre Hunter 12 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Üst üste 13. mağlubiyetini alan Spurs'te Jeremy Sochan 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Devin Vassell 25 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Keldon Johnson 22 sayı ve 11 ribaunt, Victor Wembanyama 21 sayı ve 12 ribaunt, 15 dakika süren alan milli oyuncu Cedi Osman ise 3 sayı, 2 asist, 1 ribauntla mücadele etti.

KNİCKS, JALEN BRUNSON'IN SAYILARIYLA KAZANDI

New York Knicks, Jalen Brunson'ın skorer oyununun yardımıyla, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 118-112 yendi ve sezonun 11. galibiyetine ulaştı.

Knicks'te Brunson, 42 sayı, 8 asist ve 6 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Julius Randle 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, RJ Barrett 15 sayıyla skora destek verdi.

Art arda 16. kez kaybeden Pistons'ta Cade Cunningham 31 sayı ve 8 asist, Killian Hayes 23, Marcus Sasser 17 sayı üretti.

TYRESE HALİBURTON'IN KARİYER SAYI REKORU, GALİBİYETE YETMEDİ

Miami Heat, son çeyrekte attığı 45 sayının yardımıyla konuk ettiği Indiana Pacers'ı 142-132'lik skorla geçti. Heat, 1989 yılının ardından bir periyotta en fazla sayıyı, bu maçta attı.

Bu sezon 11. kez kazanan Heat'te Jimmy Butler 36 sayı ve 11 ribaunt, Jaime Jaquez 24 sayı ve 5 ribaunt, Josh Richardson 19, Duncan Robinson 16 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 8. mağlubiyetini alan Pacers'ta Haliburton, 44 sayı ve 10 asistlik performansıyla kariyerinin en skorer maçını çıkardı. Obi Toppin ise 25 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI:

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 95-103

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 128-129

New York Knicks-Detroit Pistons: 118-112

Miami Heat-Indiana Pacers: 142-132

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 135-137

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 101-90

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 133-110

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 120-113 (uzatmada)

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 120-114

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