Haberler NBA Jokic'li Denver Alperen Şengün'lü Rockets'ı devirdi! İşte NBA'de gecenin maçları

Jokic'li Denver Alperen Şengün'lü Rockets'ı devirdi! İşte NBA'de gecenin maçları

NBA'de heyecan devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Denver Nuggets'a 134-124 mağlup oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:05 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:04
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Jokic'li Denver Alperen Şengün'lü Rockets'ı devirdi! İşte NBA'de gecenin maçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'a 134-124 mağlup oldu.

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Rockets, Alperen Şengün'ün Denver Nuggets karşısında, 22 sayı 7 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ile oynadığı maçı 10 sayı farkla kaybetti.

Maçı kazanan Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 10 ribaunt, 15 asist ile "Triple-double" yaptı ve takımını galibiyete taşıdı.

Nuggets'ta, Michael Porter ise 30 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.

MAGİC'TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı.

Magic'te Franz Wagner, 31 sayıyla sezonun kendi adına en yüksek sayısını atarken Jalen Suggs da 22 sayıyla yine kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti. Magic'te Cole Anthony ise 25 sayı ile oynadı.

Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 23 sayısı ve Deni Avdija'nın 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

SONUÇLAR:

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 107-133

Orlando Magic-Washington Wizards: 139-120

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 112-105

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 105-91

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 124-114

Denver Nuggets-Houston Rockets: 134-124

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 117-131

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