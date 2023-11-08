Haberler NBA Alperen Şengün'ün yükselen formu sürüyor!

Alperen Şengün'ün yükselen formu sürüyor!

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalırken, maç başına 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün'ün yükselen formu sürüyor!

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerika Basketbol Ligi olan NBA'deki 3. sezonunda performansını arttırmaya devam ediyor.

Houston Rockets forması giyen 21 yaşındaki pivot, bu sezon 6 maçta ortalama 31,5 dakika süre alırken, maç başına ortalama 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı.

Oynadığı 6 maçın, 2'sinde mücadeleyi double-double yaparak tamamlayan Şengün, ligde son oynadıkları Sacramento Kings karşısında yaptığı 12 asist ile kariyer rekorunu kırdı.

Houston Rockets, ligde oynadığı ilk 3 maçında mağlup olurken, son oynadığı 3 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alperen'li Houston, 9 Kasım PerşemTSİ 04.00'de Los Angeles Lakers'ı konuk edecek.

DİĞER
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç programı: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?
Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, 'Candan'lar ve niceleri...
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanları
F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen’den yeni rekor
NBA'de Alperen Şengün'den kariyer rekoru!
LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?
10 KASIM BORSA AÇIK MI 2023 | 10 Kasım Cuma BIST işlem görecek mi?
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün uçuşa geçti! Alperen Şengün uçuşa geçti! 15:20
Trabzonspor Konyaspor maçına hazırlanıyor! Trabzonspor Konyaspor maçına hazırlanıyor! 15:11
Tuncay Şanlı'dan Fotomaç'a özel açıklamalar! Tuncay Şanlı'dan Fotomaç'a özel açıklamalar! 14:39
F.Bahçe'den açıklama! F.Bahçe'den açıklama! 14:33
Beklenen ayrılık gerçekleşti! Resmen açıklandı Beklenen ayrılık gerçekleşti! Resmen açıklandı 14:24
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesinden flaş transfer kararı! F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesinden flaş transfer kararı! 14:15
Daha Eski
Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler açıklaması! Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler açıklaması! 14:12
Djiku F.Bahçe'ye gelme sebebini açıkladı Djiku F.Bahçe'ye gelme sebebini açıkladı 13:36
Göztepe'nin sembolü Atınç Nukan! Göztepe'nin sembolü Atınç Nukan! 13:29
Boluspor seriyi sürdürmek istiyor! Boluspor seriyi sürdürmek istiyor! 13:20
Transfer kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Transfer kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 13:07
Hacken - Molde maçı ne zaman? Hacken - Molde maçı ne zaman? 12:56