Haberler NBA Miami Heat-Boston Celtics: 103-104 | MAÇ SONUCU - Celtics seriyi eşitledi

Miami Heat-Boston Celtics: 103-104 | MAÇ SONUCU - Celtics seriyi eşitledi

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı sürüyor. Doğu Konferansı finalinde Boston Celtic, Miami Heat'i 104-103 mağlup etti. Seriyi 3-0'dan 3-3'e getiren Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihine geçecek.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 10:26
Miami Heat-Boston Celtics: 103-104 | MAÇ SONUCU - Celtics seriyi eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 104-103 yenerek seriyi 3-0'dan 3-3'e getirdi.

NBA Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Celtics, deplasmanda Heat ile karşılaştı.

Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrılan geçen yılın finalisti Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihinde 3-0'dan gelerek tur atlayan ilk takım olacak.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Jaylen Brown 26 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Marcus Smart 21, Derrick White 11 sayı kaydetti.

Heat'te ise Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribaunt, Bam Adebayo da 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Serinin 7. ve son maçı, 30 Mayıs Salı günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

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