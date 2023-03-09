Los Angeles Clippers Kawhi Leonard'ın double double'ıyla kazandı! İşte NBA'de günün sonuçları

NBA'de normal sezona 7 maç ile devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Clippers, Doğu Konferansı'nda 9. sırada bulunan Toronto Raptors'ı evinde 108-100 yendi. Clippers'ta 24 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle double-double yapan Kawhi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Paul George 23 sayı ve 4 asist kaydederken, Ivica Zubac da 17 sayı ve 8 ribaundla oynadı. Konuk ekipte ise Pascal Siakam ve Scottie Barnes'ın 20'şer, O.G. Anunoby'nin de 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından Clippers 35. galibiyetine ulaşırken, Raptors toplamda 35. yenilgisini aldı.



BOSTON PORTLAND'I YENEREK ZİRVE İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Boston Celtics, sahasında Batı Konferansı'nın alt sıralarında yer alan Portland Trail Blazers'ı 115-93'lük skorla geçerek zirve takibini sürdürdü. Boston'da 30 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle mücadele eden Jayson Tatum, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sezonki 46. galibiyetine ulaşan ev sahibi ekipte Derrick White 21 sayı ve 7 asistle oynarken, Al Horford da 17 sayı ve 6 ribaundla katkı verdi. Toplamda 35. mağlubiyeti alan Portland'da ise Damian Lilard'ın 27, Jerami Grant'ın 13, Trendon Watford'un da 12 sayısı yeterli olmadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Washington Wizards: 120 - Atlanta Hawks: 122

Boston Celtics: 115 - Portland Trail Blazers: 93

Miami Heat: 100 - Cleveland Cavaliers: 104

New Orleans Pelicans: 113 - Dallas Mavericks: 106

Denver Nuggets: 96 - Chicago Bulls: 117

Phoenix Suns: 132 - Oklahoma City Thunder: 101

Los Angeles Clippers: 108 - Toronto Raptors: 100