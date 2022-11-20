Haberler NBA Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 109-112 | MAÇ SONUCU - İşte NBA'de günün sonuçları

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 109-112 | MAÇ SONUCU - İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Minnesota Timberwolves deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 112-109 mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards 25, D'Angelo Russell ise 19 sayı attı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 10:41
Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 109-112 | MAÇ SONUCU - İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 112-109 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. NBA'e 5 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 112-109 mağlup etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 25, D'Angelo Russell ise 19 sayı attı. Konuk ekip, bu galibiyetle üst üste üçüncü maçını kazandı. Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz süre almadı. Ev sahibi ekipte Joel Embiid'in 32, Shake Milton'ın ise 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

TRAE YOUNG'DAN 33 SAYI

Atlanta Hawks'ın konuk ettiği Toronto Raptors'ı uzatma sonunda 124-122 yendiği maçta Trae Young, 33 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı. Hawks'ta De'Andre Hunter 22 sayı, Clint Capela ise 18 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi. Toronto Raptors'ta Scottie Barnes'ın 28 ve OG Anunoby'nin 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 124-122 (Uzatmada)

Indiana Pacers-Orlando Magic: 114-113

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 109-112

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 113-118

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 119-97

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