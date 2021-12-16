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Alperen Şengün'ün çifte rekoru Houston Rockets'a yetmedi!

NBA'de milli yıldızlarımız Cedi Osman ve Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren maçta Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 124-89 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün, bu maçta NBA'deki en yüksek sayı ve ribaunt istatistiklerine ulaştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 08:55
Alperen Şengün'ün çifte rekoru Houston Rockets'a yetmedi!

Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı 124-89 mağlup etti. Üst üste beşinci maçını da kazanan Cavaliers, bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Darius Garland 21 sayı, Isaac Okoro ise 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldular.

Ricky Rubio 7 sayı kaydederken; 12 asistiyle bu sezonun en yüksek asist sayısına ulaştı. Üçüncü çeyreğin ortalarında skoru 84-39 yapan Cleveland'da Dean Wade ise 16 sayılık bir katkı yaptı. Sonradan oyuna giren Cedi Osman 18:01 dakika süre aldı ve karşılaşmayı 8 sayıyla tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN ÇİFTE REKOR
Houston Rockets'ta ilk maçlara göre daha fazla süre almaya başlayan Alperen Şengün, 27 dakika 34 saniye oyunda kaldı. 19 yaşındaki milli basketbolcu karşılaşmayı 19 sayı ve 11 ribaunt'la tamamladı. Her iki alanda da kariyer rekoru kıran Alperen Şengün, takımının da en skorer ismi oldu. Houston Rockets ayrıca bu sezonki en farklı yenilgisine uğradı.

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