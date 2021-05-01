Haberler NBA Jayson Tatum'dan efsane performans! Larry Bird...

'dan efsane performans! ...

'de ile karşılaştı. Geceye Boston'ın yıldızı damga vurdu. Süperstar, uzatmaya giden gecede tam 60 sayı bularak kariyer rekoru kırdı. Tatum, böylelikle 'ün rekorunu egale etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:47
Jayson Tatum'dan efsane performans! Larry Bird...
süperstarı , Celtics'in 'ü 32 sayı geriden gelip 143-140 mağlup ettiği maçta 60 sayı bularak, kariyer rekorunu kırdı.

Karşılaşmada ayrıca 8 ribaund ve 5 asist de kaydeden ve son çeyrekle uzatma periyodunda toplam 31 sayı bulmuş olan Tatum, 'ün 1985'ten beri elinde bulundurmuş olduğu Celtics rekorunu da egale etmiş oldu.
SON DAKİKA