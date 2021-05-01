Karşılaşmada ayrıca 8 ribaund ve 5 asist de kaydeden ve son çeyrekle uzatma periyodunda toplam 31 sayı bulmuş olan Tatum, Larry Bird'ün 1985'ten beri elinde bulundurmuş olduğu Celtics rekorunu da egale etmiş oldu.
Jayson Tatum'dan efsane performans! Larry Bird...
NBA'de Boston Celtics San Antonio Spurs ile karşılaştı. Geceye Boston'ın yıldızı Jayson Tatum damga vurdu. Süperstar, uzatmaya giden gecede tam 60 sayı bularak kariyer rekoru kırdı. Tatum, böylelikle Larry Bird'ün rekorunu egale etti.
Karşılaşmada ayrıca 8 ribaund ve 5 asist de kaydeden ve son çeyrekle uzatma periyodunda toplam 31 sayı bulmuş olan Tatum, Larry Bird'ün 1985'ten beri elinde bulundurmuş olduğu Celtics rekorunu da egale etmiş oldu.