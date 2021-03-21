Haberler NBA Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105 | MAÇ SONUCU

-: 129-105 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'de, 'ın formasını giydiği , 'i 129-105 mağlup ederken 18 dakika oyunda kalan milli basketbolcu 7 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 10:28
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli oyuncu , 129-105 kazandıkları maçında 7 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ın sahasında kazandığı karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Furkan, 7 sayı ve 2 asistlik performans sergiledi. Müsabakaya hızlı başlayan 76ers ilk periyotu 42-21 önde kapattı ve maç boyunca koruduğu farkla sahadan galip ayrılmasını bildi. Philadelphia ekibinde 29 sayı, 11 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Kings'te 'in 25 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 15 ASİST İLE KARİYER REKORU KIRDI

Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren 'ın 'u 120-113 mağlup ettiği maçta 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı. Spurs'te 31 sayı üretti.

LAKERS EVİNDE KAYBETTİ

Son şampiyon , sahasında 'a 99-94'lük skorla yenildi. 11 dakika süre alan maçı 10 sayı ile tamamladı. 27 sayı, 16 ribaunt ile Hawks'ın galibiyetine önemli katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 94-99

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105

-Golden State Warriors: 111-103

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 120-113

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 125-98



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