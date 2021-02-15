Haberler NBA Cedi Osman'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi! Clippers 128-111 Cavaliers | MAÇ SONUCU

'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi! 128-111 Cavaliers | MAÇ SONUCU

Son dakika NBA haberleri... NBA'de milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , deplasmanda Los Angeles 'a 128-111 mağlup oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:00
Cedi Osman'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi! Clippers 128-111 Cavaliers | MAÇ SONUCU

'nde (NBA) forması giyen , 128-111 kaybettikleri Los Angeles maçında 20 sayı kaydetti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Clippers, all-star oyuncuları ve 'dan yoksun çıktığı Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı.

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan , 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan taşıdı.

Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

MAVERICKS DONCIC'İN ETKİLİ OYUNUNA RAĞMEN KAYBETTİ

Portland , konuk olduğu Dallas 'i 121-118 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Trail Blazers'ta Damian Lillard, 34 sayı, 11 asistlik performansıyla öne çıktı.

İki gün önce potasına 46 sayı atan Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, bu maçta da 44 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112

-: 118-121

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109

Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105

-Cleveland Cavaliers: 128-111



SON DAKİKA