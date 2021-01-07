Haberler NBA Orlando Magic'e kötü haber! Markelle Fultz sezonu kapattı

'e kötü haber! sezonu kapattı

takımlarından 'in oyun kurucusu 'un sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Genç basketbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 13:24
Orlando Magic'e kötü haber! Markelle Fultz sezonu kapattı

'ten yapılan açıklamaya göre, 'ı 105-94 yendikleri maçın ilk çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Fultz'un, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. 22 yaşındaki basketbolcunun sezonu kapattığı bilgisi verildi.

tarafından 2017 draftında ilk sırada seçilen Fultz, peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden ilk 2 sezonunda yalnızca 33 karşılaşmaya çıkabilmişti.

2019'un şubat ayında Magic'in takasla kadrosuna kattığı Fultz, geçen sezon 64 maçta 12,1 sayı ve 5,2 asist ortalamaları yakalamıştı.

Bu sezona da iyi başlayan genç oyun kurucu, sakatlığı öncesi maç başına 14,3 sayı ve 6,1 asist üretmişti.



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