Celtics seriye bağladı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Celtics seriye bağladı

    Celtics seriye bağladı

    Amerikan 'nde (NBA) 'ı 110-99 yenen , üst üste 6. galibiyetini aldı.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren ile arasındaki karşılaşmayı, 110-99 ev sahibi Celtics kazandı.

    Batı Konferansı lideri , Raptors'ın yenilmesiyle tarihinde ilk kez normal sezonu ligin en yüksek galibiyet yüzdesiyle bitirmeyi garantiledi.

    Celtics'i galibiyete, 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Marcus Morris, 24 sayı, 6 ribaunt üreten Jayson Tatum ve maçı 21 sayı, 7 asistle tamamlayan Terry Rozier taşıdı.

    Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Serge Ibaka'nın 15 sayı, 10 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 13 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Warriors 3 maç sonra kazandı
    Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda 'i 112-96 yenerek 3 karşılaşma sonra galibiyete ulaştı.

    Warriors'ta önceki maç sakatlıktan dönen 'in ardından Klay Thompson da formasına kavuştu. Durant 27 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Thompson ise 25 sayı üretti.

    Kings'te Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 15, ve Willie Cauley-Stein 12'şer sayı attı.

    Wall sahalara döndü
    , 2 ay önce dizinden sakatlanan all-star oyun kurucusu John Wall'un parkeye adım attığı karşılaşmada, 'i 107-93 mağlup etti.

    Ev sahibi Wizards'ta Wall 15 sayı, 14 asist, Otto Porter da 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal ise 22 sayı kaydetti.

    Hornets'te 22 sayı, 13 ribaunt ve Malik Monk 17 sayıyla mücadele etti.

    Sonuçlar
    -: 107-93

    Knicks-Detroit Pistons: 109-115

    -: 110-99

    Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-110 (uzatmada)

    -Golden State Warriors: 96-112

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:49
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