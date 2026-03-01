CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Toprak tarih yazacak

Toprak tarih yazacak

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak piste çıkacak. Milli sporcunun kariyerindeki ilk yarışı bugün TSİ 11.00’de.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Toprak tarih yazacak

2026 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın birinci ayağı olan Tayland Grand Prix'si, Buriram bölgesindeki Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçecek. Tayland'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu.

YOĞUN İLGİ

Organizasyonda Toprak Razgatlıoğlu'na yoğun ilgi gösterildi. Ev sahibi Taylandlı sporseverlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen motor sporları tutkunları da milli sporcu ile fotoğraf çektirip, imza aldı. Yarışları Türk izleyiciler de takip etti. Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP kariyerindeki ilk yarışı bugün TSİ 11.00'de start alacak.

Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..."
Saran'dan dev golcü hamlesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
ABD ve İsrail İran'ı vurdu! Hamaney ve Devrim Muhafızları üst kademesi öldürüldü | 40 günlük yas ilanı ve intikam misillemesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:38
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:37
A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! 01:29
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." 01:24
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 01:23
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 01:23
Daha Eski
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 01:23
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! 01:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:23
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 01:23
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:23
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! 01:23