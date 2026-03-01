Toprak tarih yazacak

2026 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın birinci ayağı olan Tayland Grand Prix'si, Buriram bölgesindeki Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçecek. Tayland'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu.

YOĞUN İLGİ

Organizasyonda Toprak Razgatlıoğlu'na yoğun ilgi gösterildi. Ev sahibi Taylandlı sporseverlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen motor sporları tutkunları da milli sporcu ile fotoğraf çektirip, imza aldı. Yarışları Türk izleyiciler de takip etti. Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP kariyerindeki ilk yarışı bugün TSİ 11.00'de start alacak.