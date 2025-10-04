CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Endonezya'da sprint yarışının galibi Bezzecchi!

Endonezya'da sprint yarışının galibi Bezzecchi!

Mandalika Uluslararası Sokak Pisti’nde gerçekleştirilen MotoGP Endonezya Grand Prix’sindeki sprint yarışını Aprilia sürücüsü Marco Bezzecchi kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 11:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Endonezya'da sprint yarışının galibi Bezzecchi!

Marco Bezzecchi, MotoGP Endonezya Grand Prix'sindeki sprint yarışında yaşadığı kötü başlangıca rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak zafere ulaştı. Mandalika Uluslararası Sokak Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Aprilia sürücüsü Bezzecchi, son turda Gresini Racing'in 20 yaşındaki çaylak pilotu Fermin Aldeguer'i geride bırakarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Pole pozisyonundan start alan İtalyan sürücü, yarışın başında birkaç sıra kaybetmesine rağmen toparlanarak MotoGP'deki üçüncü sprint galibiyetini elde etti. Yarışın büyük bölümünü önde götüren Aldeguer ise kariyerinin ilk sprint zaferini kıl payı kaçırdı. Eğer kazansaydı, MotoGP tarihinin en genç sprint galibi olacaktı.

Trackhouse sürücüsü Raul Fernandez, üçüncü sırayı alarak podyumu tamamladı.

Şampiyonluk tacını yeni giyen 2025 MotoGP şampiyonu Marc Marquez ise Mandalika'da bir kez daha zorlandı. Yedi kez dünya şampiyonu olan İspanyol pilot, Yamaha'dan Alex Rins'le yaşadığı temas nedeniyle uzun tur cezası aldı ve yarışı yedinci sırada bitirdi. Buna rağmen Marquez'in topladığı puanlar, Ducati'nin takımlar şampiyonluğunu garantilemesini sağladı. Ducati bu sezon 13 Grand Prix ve 15 sprint galibiyetiyle üstün bir performans sergiledi.

Marquez'in takım arkadaşı, iki kez dünya şampiyonu olan Francesco Bagnaia ise kötü bir gün geçirerek 14. sırada finiş gördü ve Q2'ye kalma şansını da kaçırdı.

KTM'in genç yıldızı Pedro Acosta da zorlu bir yarış yaşadı. Beşinci turda ikinci sıradayken kaza yaparak yarış dışı kalan Acosta, olası bir podyum şansını yitirdi.

Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı' hepimize ayna tutacak!
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sprint yarışının galibi Bezzecchi! Sprint yarışının galibi Bezzecchi! 11:50
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 11:37
Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? 11:26
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! 11:22
Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? 10:56
Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Gittiği yerde umduğunu bulamadı! 10:52
Daha Eski
Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:49
Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? 10:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:40
Parma-Lecce maçı detayları! Parma-Lecce maçı detayları! 10:38
İşte Yalçın'ın derbi kozu! İşte Yalçın'ın derbi kozu! 10:34
Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:28