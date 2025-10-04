Endonezya'da sprint yarışının galibi Bezzecchi!

Marco Bezzecchi, MotoGP Endonezya Grand Prix'sindeki sprint yarışında yaşadığı kötü başlangıca rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak zafere ulaştı. Mandalika Uluslararası Sokak Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Aprilia sürücüsü Bezzecchi, son turda Gresini Racing'in 20 yaşındaki çaylak pilotu Fermin Aldeguer'i geride bırakarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Pole pozisyonundan start alan İtalyan sürücü, yarışın başında birkaç sıra kaybetmesine rağmen toparlanarak MotoGP'deki üçüncü sprint galibiyetini elde etti. Yarışın büyük bölümünü önde götüren Aldeguer ise kariyerinin ilk sprint zaferini kıl payı kaçırdı. Eğer kazansaydı, MotoGP tarihinin en genç sprint galibi olacaktı.

Trackhouse sürücüsü Raul Fernandez, üçüncü sırayı alarak podyumu tamamladı.

Şampiyonluk tacını yeni giyen 2025 MotoGP şampiyonu Marc Marquez ise Mandalika'da bir kez daha zorlandı. Yedi kez dünya şampiyonu olan İspanyol pilot, Yamaha'dan Alex Rins'le yaşadığı temas nedeniyle uzun tur cezası aldı ve yarışı yedinci sırada bitirdi. Buna rağmen Marquez'in topladığı puanlar, Ducati'nin takımlar şampiyonluğunu garantilemesini sağladı. Ducati bu sezon 13 Grand Prix ve 15 sprint galibiyetiyle üstün bir performans sergiledi.

Marquez'in takım arkadaşı, iki kez dünya şampiyonu olan Francesco Bagnaia ise kötü bir gün geçirerek 14. sırada finiş gördü ve Q2'ye kalma şansını da kaçırdı.

KTM'in genç yıldızı Pedro Acosta da zorlu bir yarış yaşadı. Beşinci turda ikinci sıradayken kaza yaparak yarış dışı kalan Acosta, olası bir podyum şansını yitirdi.