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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları TOSFED'den F1 Türkiye Grand Prix'si hakkında açıklama

TOSFED'den F1 Türkiye Grand Prix'si hakkında açıklama

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'nin yarış takvimine girmesi konusunda Formula 1 yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 20:56
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TOSFED'den F1 Türkiye Grand Prix'si hakkında açıklama

Üçlertoprağı, TOSFED'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamasında "Devletimizin federasyonumuza verdiği yetki çerçevesinde Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyor ve Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için sizlere olumlu haberler verebilmeyi umuyoruz. Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı, içerik ve telaffuz edilen rakamlar açısından doğru olmayan haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Sürecin umut ettiğimiz üzere olumlu yönde tamamlanması halinde bu durumu siz sevgili sporseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

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