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Haberler Motor Sporları MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 16:45
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MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. ayağı, 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

Ducati Lenovo takımından İspanyol pilot Marc Marquez'in ikinci turda yaptığı kaza nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve yarış yeniden başlatıldı.

Monster Energy Yamaha'dan Fransız Fabio Quartararo, yeniden başlatılan müsabakada ilk sıradaki yerini korusa da 12. turda motosikletinde yaşadığı sorun sebebiyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Quartararo'nun yarış dışı kalmasından sonra liderliği ele geçiren Marco Bezzecchi, bitiş çizgisini 38 dakika 16.037 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek sezonun ilk, MotoGP kariyerinin 4. zaferine ulaştı.

Fransız Johann Zarco (Castrol Honda LCR), Bezzecchi'nin 4.088 saniye gerisinde ikinci, Marc Marquez ise liderin 5.929 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı Aragon Grand Prix'si, 8 Haziran'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 196 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 172

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 124

4. Franco Morbidelli (İtalya): 98

5. Johann Zarco (Fransa): 97

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